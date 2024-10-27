С темными ночами, которые становятся длиннее, и температура начинает меняться, поэтому важно ознакомиться с календарем огородника на неделю.
В конце октябре возможны заморозки, поэтому обязательно занесите нежные многолетние растения в помещение, чтобы защитить их от заморозков.
Также в конце октябре начаче ноября возможны сильные ветры и обильные осадки, поэтому стоит следить за прогнозом.
Календарь огородника на неделю, узнайте, чем можно заняться с 28 октября по 3 ноября:
Собирайте опавшие листья с газонов, бордюров, подъездных путей и дорожек и складывайте их в контейнер для сбора перегноя , чтобы они сгнили и превратились в лиственный перегной.
Посадите чеснок для сбора урожая следующим летом.
Размножайте хризантемы, фуксии и герани стеблевыми черенками.
Сохраните семена из сада и огорода. Высушите, поставьте дату, наклейте этикетку и храните в сухом и прохладном месте.
Почвопокровные растения, деревья и кустарники.
В календаре огородника на неделю указано, что можно выкопайть и сохранить герани, клубневые бегонии, георгины и гладиолусы.
Применяйте осеннюю подкормку для газона , чтобы оживить траву после сурового лета.
После сбора урожая обрезайте осеннюю малину до земли.
Соберите прутья и опоры для растений, которые больше не используются, и храните их в помещении в течение зимы.
Источник: gardenersworld.
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