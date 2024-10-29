Кабинет Министров Украины утвердил проект бюджета на 2025 год, включая прогнозируемый курс доллара на уровне 45 гривен за доллар США.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил экономист и член совета НБУ Василий Фурман. Он отметил, что закладка курса является техническо-расчетным процессом.
Он подчеркнул, что заложенный курс зависит от части бюджетных поступлений в иностранной валюте, а также ситуации на валютном рынке, которая будет контролироваться с учетом высоких золотовалютных резервов, прогнозируемых на следующий год.
Фурман объяснил, что курс валюты на рынке и курс, указанный в бюджете, – это разные понятия. Курс в бюджете технически-расчетный, поскольку бюджет формируется в гривнах, а часть поступлений поступает в иностранной валюте, поэтому нужно провести соответствующие перерасчеты.
Он также отметил, что Национальный банк не обязан соблюдать курс, заложенный в бюджете.
С 3 октября 2023 г. НБУ внедряет политику гибкого формирования курса на рынке. Банк подчеркнул, что стабильность национальной валюты является его приоритетом. Экономист подчеркнул, что гибкий курс имеет значительные преимущества по сравнению с фиксированным.
В то же время, экономист Олег Пендзин отметил, что к концу 2024 года курс доллара может достичь 42,5 гривны, а в 2025 году вероятно повысится до 47,5 гривны за доллар.
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