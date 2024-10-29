Злоумышленник находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, действовавшего под прикрытием волонтера Всемирной продовольственной программы ООН в Донецкой области.

Как сообщила СБУ , злоумышленником оказался 34-летний местный житель, завербованный оккупантами.

Прикидываясь волонтером, он шпионил за позициями Сил обороны в районе Покровска, где наблюдается наибольшая концентрация вражеских атак. Задачей агента было выявление расположений украинских военных и обороняющихся в этом регионе артиллерии.

По данным следствия, агент объезжал город и соседние населенные пункты под видом доставки гуманитарной помощи, собирая координаты. Информацию он передавал российскому куратору через мессенджер – кадрового сотрудника ФСБ, личность которого уже установлена.

Собранные данные использовались рашистами для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Контрразведка СБУ разоблачила агента на начальном этапе его деятельности и задержала его. Одновременно были проведены мероприятия по защите позиций украинских военных. Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с анонимным чатом, который использовал для общения с представителем ФСБ.

На основании собранных улик СБУ объявила задержанному подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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