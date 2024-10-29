В Украине за незначительные нарушения можно получить штраф, иногда даже незаконно.

Водители часто получают штрафы за превышение скорости или опасные маневры, но многие пренебрегают другими правилами, которые не связаны с их поведением за рулем.

Об этом говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Однако это может быть ошибкой, ведь за незначительные нарушения можно получить штраф, иногда даже незаконно. Юристы отмечают, что полиция часто налагает штрафы в размере 340 гривен за трещины или сколы на лобовом стекле в зоне работы дворников. Патрульные считают это нарушением ч. 1 ст. 121 КУоАП, ссылаясь на п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010, запрещающий эксплуатацию автомобилей с такими повреждениями.

Однако такая квалификация неправильна, поскольку в Правилах дорожного движения и государственных стандартах не указано, что повреждение лобового стекла является технической неисправностью. Именно на это ссылается ст. 121 КУоАП для наложения наказания. Поэтому все подобные штрафы незаконны и могут быть обжалованы в суде.

Напомним, что в Украине водителям запрещается управлять автомобилем, если номерной знак загрязнен до такой степени, что его символы невозможно распознать на расстоянии 20 метров. За такое нарушение предусмотрен штраф.

Если водитель намеренно пытается скрыть цифры на номере, это также влечет штраф в размере 2250 гривен.

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