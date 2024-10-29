Думаете о том, чтобы добавить несколько новых кустов клубники в сад следующей весной - вместо этого займитесь осенней посадкой.

Посадка клубники осенью позволяет растениям полностью укорениться раньше и дает почти, если не полное, производство плодов следующей весной.

Когда осенью нужно сажать клубнику?

Большинство сортов клубники хорошо справляются с этой системой, но лучше посадить их раньше, чем позже, чтобы дать им достаточно времени укорениться.

Прежде чем вы узнаете, когда осенью нужно сажать клубнику, нужно помнить о подготовке по сути такой же, как и весенняя посадка клубники, однако растения должны иметь достаточное соломенное покрытие на зиму.

Слишком много удобрений осенью может привести к тому, что некоторые многолетние растения клубники не смогут адекватно адаптироваться к более низким температурам.

Клубнике нужно не менее 8 часов полного солнца каждый день, и она предпочитает слегка кислую почву с pH от 5,5 до 6,8.

Хорошо поливайте клубнику. Любой тип мульчи — от черного пластика до сосновой соломы и измельченных листьев — сохранит почву влажной, а растения чистыми.

Ожидайте, что ваши растения клубники начнут цвести ранней весной, и цветы должны посетить пчелы и другие насекомые-опылители, прежде чем они смогут завязать плоды. В теплую солнечную погоду ягоды клубники созревают примерно через 30 дней после опыления цветков.

Сорта клубники, нейтральные по времени суток, плодоносят непрерывно в течение всего сезона, до первых заморозков. Они не чувствительны к изменениям количества дневного света, как другие виды клубники.

Источник: yardandgarden.

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