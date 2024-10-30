Малина — популярная ягода, которую легко выращивать и за которой легко ухаживать, однако важно знать, когда осенью ее обрезать.

Регулярная обрезка малины осенью необходима, чтобы предотвратить чрезмерное загущение побегов, что постепенно ослабит их и снизит размер и качество урожая.

Как и когда обрезать ваши растения малины зависит от того, есть ли у вас сорт с летним или осенним плодоношением.

Вооружившись этими знаниями и парой острых секаторов, вот все, что вам нужно знать, чтобы правильно обрезать ваши кусты малины осенью.

Какую малину нужно обрезать осенью?

Летнюю плодоносящую малину лучше всего сажать в период с ранней осени до поздней весны и обрезать сразу после посадки.

Обрезайте побеги малины осенью примерно до 2,5 см в высоту, что позволит им развить сильные побеги.

После того, как вы собрали ягоды малины, все плодоносящие стебли малины осенью следует удалить.

Срежьте всю старую древесину малины до основания — она будет темно-коричневой — оставив новые зеленые побеги, которые будут развиваться и плодоносить в следующем году.

Удаление старой древесины стимулирует рост здоровых новых побегов малины от основания, оживляя растение.

Также хорошей идеей будет удалить все слабые побеги и «усики» малины, которые появляются в неподходящих местах.

Выдергивайте их мотыгой, а не срезайте или выкапывайте, что может способствовать появлению новых побегов малины.

Проверьте свои растения малины после зимы — возможно, вам придется удалить поврежденные морозом верхушки.

Источник: thompson-morgan.

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