СБУ задержала агента "на горячем" во время сбора информации о базах ВСУ в Николаеве.

Служба безопасности Украины задержала агента Главного разведывательного управления России, который шпионил в десяти областях Украины, маскируясь под военного.

Как сообщили в СБУ, задержанным оказался 22-летний житель Херсона.

По информации контрразведки СБУ, агент работал в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях. Он путешествовал по регионам на рейсовых автобусах, собирая данные о локациях противовоздушной обороны и координатах военных госпиталей, где лечились украинские бойцы.

Получившуюся информацию он передавал российским спецслужбам через мессенджер. Оккупанты обещали "эвакуировать" его в россию и устроить в ППК "Вагнер", куда он хотел вступить для участия в боевых действиях против Украины.

СБУ задержала агента "на горячем" во время сбора информации о базах ВСУ в Николаеве. У него был удален мобильный телефон, на котором он составлял отчеты для своих российских контактов. Контрразведка уже установила имена лиц, с которыми он общался.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Агент находится под стражей без права на залог, и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Специальную операцию проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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