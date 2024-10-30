Клиентка Ощадбанка рассказала о ситуации, когда она оказалась в долгах из-за задержки зачисления средств.

Клиентка "Ощадбанк" заявила о проблемах с искусственным возникновением долгов из-за особенностей зачисления платежей - она ​​отметила, что выполнила расчет по кредиту в срок.

Эта информация была опубликована на портале Минфин, клиенткой "Ощадбанка".

Клиентка "Ощадбанка" рассказала о ситуации, когда она оказалась в долгах из-за задержки зачисления средств. Женщина решила воспользоваться кредитными средствами с карты, внимательно сдержала сроки погашения и внесла необходимую сумму до 26 октября.

Однако, несмотря на своевременный платеж, 27 октября клиентка "Ощадбанка" получила уведомление о просроченной задолженности. По словам клиентки, хотя средства отразились на счете, банк не произвел платеж.

"27.10 я получаю смс о просроченной задолженности, как оказалось, банк средства на карточке показал, но почему-то решил не производить платеж! Уважаемые, это как так? Это полностью намахалово!" — возмущается она.

Клиентка обратилась в "Ощадбанк", где ей объяснили, что имеют право обрабатывать платежи до двух суток, что является привычной практикой. Однако женщина считает это недопустимым, поскольку платеж был произведен через р2р-перевод, и сумма сразу появилась на карточке.

"И сумма сразу отразилась на карточке, поэтому я считаю, что полностью выполнила условия договора с банком, но этот банк решил содрать с меня проценты, да еще и испортили кредитную историю и нервы! Никогда никому не рекомендую связываться с этим рядом", - добавила клиентка "Ощадбанка".

Она также упомянула о дополнительных неясных платежах, таких как плата за обслуживание карты "Ощадбанка", которой не пользуется, и за смс-информирование. "Ощадбербанк" пока не прокомментировал ее жалобу.

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