Он потребовал признать эти действия неправомерными и отменить приказ командира воинской части.

В Днепропетровской области работники территориального центра комплектования мобилизовали профессора университета, что заставило его обратиться в Верховный суд.

Эта информация подтверждена в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Профессор Национального технического университета "Днепровская политехника", работающий в должности с апреля 2018 года, подал иск в территориальный центр комплектования (ТЦК) в мае 2023 года, обжалуя действия военкомата по его мобилизации.

Он потребовал признать эти действия неправомерными и отменить приказ командира воинской части о зачислении его в списки личного состава.

В своем обращении профессор отметил, что во время мобилизации 5 марта 2022 г. ТЦК призвал его на военную службу, и по приказу командира воинской части он принял военную присягу и проходил службу.

Он ссылался на статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая предусматривает отсрочку для научных и научно-педагогических работников, работающих на основном месте работы не менее 0,75 ставки.

Профессор утверждал, что не подлежал призыву, а значит, решения ответчиков противоправны. Однако Днепропетровский окружной административный суд 17 июля 2023, а впоследствии и Третий апелляционный административный суд 16 октября 2023, отказали в удовлетворении иска.

Суды установили, что хотя мужчина и имел право на отсрочку, ни он, ни университет не сообщили ТЦК об этом. Кроме того, суды отметили, что порядок мобилизации не был нарушен, поскольку профессор добровольно явился в ТЦК и до мая 2023 г. не выражал несогласия с призывом или прохождением военной службы.

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