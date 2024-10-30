Мужчина отметил, что успел накрыться одеялом еще перед ударом, и если бы не она то разговора с журналистами уже не было бы.

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков дронов типа "Шахед", которыми Россия атаковала город ночью, 29 октября и житель одной из пострадавших многоэтажек рассказал, как ему удалось избежать серьезных травм.

Этим он поделился с корреспондентом «Новости.LIVE».

Муж из Соломенского района рассказал, что услышал взрыв ночью.

"Около половины четвертого произошел взрыв. Я накрылся одеялом еще перед тем. Если бы не она, мы бы сейчас не говорили. Обломки стекла оказались на мне, но одеяло защитило голову. Чувствую себя нормально, врачи скорой обследовали меня — все в порядке", — рассказал. он.

Напомним, что армия РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: в Киеве, Харькове и Кривом Роге пожары и разрушения есть погибшие.

В ночь с 28 на 29 октября россияне ударили беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, кроме того избивали КАБами и баллистикой - удары были нанесены по ряду городов.

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, что привело к гибели четырех человек и значительным материальным потерям. Тем временем в Киеве в Соломенском районе произошла разгерметизация газовой трубы на фасаде девятиэтажного жилого дома, что привело к возгоранию магазина. Кроме того, под ударом оказался город Кривой Рог.

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