Она подчеркнула, что каждый может подать заявление о возможном правонарушении со стороны работника ТЦК в правоохранительные органы.

Юрист Надежда Шуляк отметила, что работники территориальных центров комплектования ( ТЦК ) не имеют специальных инструкций по взаимодействию с родственниками, знакомыми или близкими.

Об этом сообщает портал Новости.LIVE.

Однако их должности относятся к категориям с повышенным коррупционным риском, что создает возможность нарушений, в частности, избегание вручения повесток родственникам. Подобные случаи могут стать предметом судебного разбирательства.

Юрист уточнила, что в законодательстве не предусмотрена отдельная процедура взаимодействия работников ТЦК с родственниками или близкими лицами. Согласно приказу НАПК, руководители и заместители ТЦК отнесены к должностям с повышенным риском коррупции, а ЗУ "О предотвращении коррупции" определяет круг близких лиц, с которыми не допускается прямое подчинение. Если же случаи избегания вручения повесток родственникам или друзьям, то такие ситуации должны рассматривать правоохранительные органы.

"Расследование возможных нарушений, совершенных работниками ТЦК, входит в компетенцию правоохранительных органов, а вопрос привлечения к ответственности решается судом в рамках уголовного производства", — пояснила Шуляк.

Она подчеркнула, что каждый может подать заявление о возможном правонарушении со стороны работника ТЦК в правоохранительные органы.

По словам Шуляк, вопрос специфичен, поскольку личные разговоры между родственниками или знакомыми являются частными. Однако с правовой точки зрения работники ТЦК обязаны действовать в соответствии с законодательством Украины, независимо от личных связей. Также и граждане, подлежащие призыву, должны выполнять требования закона.

Последние новости Украины:

Напомним, в воинской части разоблачили коррупционную схему, названы виновниками

Также Politeka писала, что в ТЦК рассказали детали о повестках по почте

Как сообщала Politeka, солдат приговорен к 7 годам тюрьмы.