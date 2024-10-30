Независимо от того, хотите ли вы вылечить тошноту или укрепить иммунитет, добавление имбиря в ваш рацион может помочь.

Вы можете использовать имбирь для иммунитета в свежем виде, сушеным, порошкообразным или в виде масла, чая или сока.

Важно помнить, что в больших дозах имбирь может вызывать газообразование, изжогу или диарею.

Многочисленные исследования показали, что имбирь может помочь улучшить уровень сахара в крови, уменьшить воспаление, облегчить боль, укрепить иммунную систему и лечить тошноту и расстройство желудка.

Узнайте о преимуществах имбиря и о том, как включить его в свою жизнь.

Имбирь может помочь облегчить боль в суставах и воспаление, вызванное артритом . Несколько исследований показали, что употребление экстракта имбиря или нанесение его на суставы помогает облегчить боль, вызванную воспалением артрита.

Исследования показали, что имбирь обеспечивает такое же облегчение боли, как и обычные обезболивающие, такие как аспирин и ибупрофен. Например, употребление свежего имбиря помогает облегчить боль от менструальных спазмов.

Как использовать имбирь для иммунитета?

Имбирь — отличный источник жизненно важных витаминов и минералов, включая железо, магний, витамины B6 и C, а также цинк. Эти витамины и минералы вместе с антиоксидантными свойствами имбиря могут помочь укрепить вашу иммунную систему.

Гингерол помогает облегчить симптомы простуды , такие как мышечная усталость и боль в горле. Имбирь также может помочь бороться с симптомами гриппа.

Источник: nkch.

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