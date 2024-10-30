Вы можете использовать имбирь для иммунитета в свежем виде, сушеным, порошкообразным или в виде масла, чая или сока.
Важно помнить, что в больших дозах имбирь может вызывать газообразование, изжогу или диарею.
Многочисленные исследования показали, что имбирь может помочь улучшить уровень сахара в крови, уменьшить воспаление, облегчить боль, укрепить иммунную систему и лечить тошноту и расстройство желудка.
Узнайте о преимуществах имбиря и о том, как включить его в свою жизнь.
Имбирь может помочь облегчить боль в суставах и воспаление, вызванное артритом . Несколько исследований показали, что употребление экстракта имбиря или нанесение его на суставы помогает облегчить боль, вызванную воспалением артрита.
Исследования показали, что имбирь обеспечивает такое же облегчение боли, как и обычные обезболивающие, такие как аспирин и ибупрофен. Например, употребление свежего имбиря помогает облегчить боль от менструальных спазмов.
Как использовать имбирь для иммунитета?
Имбирь — отличный источник жизненно важных витаминов и минералов, включая железо, магний, витамины B6 и C, а также цинк. Эти витамины и минералы вместе с антиоксидантными свойствами имбиря могут помочь укрепить вашу иммунную систему.
Гингерол помогает облегчить симптомы простуды , такие как мышечная усталость и боль в горле. Имбирь также может помочь бороться с симптомами гриппа.
Источник: nkch.
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