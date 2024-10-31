Рост курса доллара будет постепенным, подобно ситуации 2024 года, с периодами стабильности и небольшой девальвацией гривны.

На 2025 год прогнозируют средний курс доллара на уровне 45 гривен, но фактический курс может быть выше. Это свидетельствует о возможном росте стоимости валюты более чем на 3,5 гривны.

Экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала рассказал, каким будет курс валют.

Он отметил, что к концу этого года доллар, вероятно, может достичь 42,5 гривны, а к завершению в следующем году его курс, скорее всего, еще больше повысится.

Следовательно, начальная цена доллара может составить около 42 гривен, а к концу года достичь 47,5 гривны. Банкир Тарас Лесовой считает, что рост курса доллара будет постепенным, подобно ситуации 2024 года, с периодами стабильности и небольшой девальвацией гривны.

Таким образом, в 2025 году средний курс доллара может подняться с нынешних 41,5 грн до 47,5 грн. Это означает, что при курсе 47,5 гривны 300 долларов обойдется в 14 250 гривен. Даже если курс останется на уровне 42 гривен, 300 долларов обойдутся в 12 600 гривен.

Напомним, что заложенный курс зависит от части бюджетных поступлений в иностранной валюте, а также ситуации на валютном рынке, которая будет контролироваться с учетом высоких золотовалютных резервов, прогнозируемых на следующий год.

С 3 октября 2023 г. НБУ внедрил политику гибкого формирования курса на рынке. Банк подчеркнул, что стабильность национальной валюты является его приоритетом.

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