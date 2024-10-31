В своей жалобе женщина указала, что получила от ПриватБанка запрос предоставить документы об источниках происхождения средств, на что ответила в течение получаса.

Клиентка ПриватБанка обратилась с жалобой о блокировании своего счета и расторжении договора сотрудничества.

Об этом она рассказала на портале Минфина, где можно оставлять жалобы.

По ее словам, это произошло после того, как она предоставила ПриватБанку все необходимые документы по источникам происхождения средств, и получила заверение, что вопросов к ней нет. Ответ ПриватБанка на жалобу был, что они действовали в соответствии с законодательством.

В своей жалобе женщина указала, что получила от ПриватБанка запрос предоставить документы об источниках происхождения средств, на что ответила в течение получаса. Банк подтвердил, что документы подходят, но вскоре направил новые запросы о дополнительных документах.

Во время телефонного разговора представитель ПриватБанка снова заверил клиента, что проблем нет и все в порядке. Однако впоследствии она получила уведомление о расторжении отношений. Кроме того, ПриватБанк заблокировал доступ к Приват24, что усложнило возможность сохранить скриншоты за сентябрь.

Клиентка ПриватБанка выразила недоразумение по поводу причин расторжения отношений, подчеркивая, что все документы были предоставлены вовремя и прозрачно.

"Не понимаю, почему и по какой причине, если все предоставлено было вовремя и все прозрачно... Выходит, что и документы подошли, но все же решили разорвать отношения", - говорится в жалобе.

В ответ на жалобу представители ПриватБанка подтвердили, что обслуживание клиентки действительно ограничено и отметили, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства и в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ.

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