Минфин Украины обнародовал данные о зарплатах в государственных учреждениях за сентябрь 2024 года.

Министерство финансов Украины обнародовало данные о заработных платах в государственных учреждениях за сентябрь 2024 года – то есть оклады украинских чиновников.

Как сообщили в Минфине, самые высокие зарплаты наблюдались в Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги, Национальном агентстве по предотвращению коррупции, Министерстве культуры и других органах.

Согласно информации Минфина, топ-5 руководителей госорганов по уровню зарплат в сентябре выглядит следующим образом:

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги – 288,4 тысяч гривен;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 254,2 тысяч гривен;

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 236,4 тысяч гривен;

Министерство культуры и стратегических коммуникаций – 215,1 тысяч гривен;

Счетная палата – 205 тысяч гривен.

Для сравнения, в августе 2024 года высшую среднюю зарплату получало руководство Национального агентства по государственной службе – 227,8 тысяч гривен, а НКРЭКУ заняла второе место с показателем 223,6 тысяч гривен.

Напомним, в Украине большинство начальников региональных управлений Пенсионного фонда получают пенсии обычно после достижения пенсионного возраста. Максимальный размер пенсии для начальника регионального управления ПФУ составляет 20930 грн, а минимальный — 9132 грн.

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