Защитите нежные и молодые растения малины от внезапного зимнего мороза, следуя этим советам.

Повреждение восприимчивых тканей растений малины заморозками является проблемой, поэтому важно знать, как защитить ягоды от внезапного мороза.

Существует множество быстрых способов защитить ваши растения и ягоды малины от мороза, и вы можете улучшить защиту, которую вы предоставляете своим растениям , изолируя теплицы и холодные парники.

Вы можете использовать колпак для защиты рассады или укрыть другие нежные растения малины флисом или мешковиной.

Посадка кустов малины вдоль садовой стены или внешней стены вашего дома обеспечивает некоторую защиту от ветра.

Защитите свои кусты малины от заморозков на уровне земли, используя грядки или сажая на возвышенном участке земли.

После того, как растения малины отцветут, вы можете накрыть их зимней защитной сеткой, если ожидается температура около нуля или ниже.

Будет достаточно времени для накопления тепла до захода солнца, если вы накроете растения малины ближе к вечеру. Если ветрено, может быть полезно второе укрытие.

Защита от замерзания с помощью укрытий рядов малины.

Покрытия для рядов малины могут быть эффективными, но они лучше всего работают в тихие ночи и когда вам нужна только защита от заморозков.

Продолжайте поливать малину после того, как растения перестанут плодоносить, и не ждите первых заморозков, чтобы полить ее.

Такой длительный полив помогает закалить и подготовить растения малины к холоду, предотвращая пересыхание в течение всей зимы.

Источник: eyouagro.

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