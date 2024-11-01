В Украине парковать транспортные средства на определенных местах разрешается только водителям, имеющим соответствующие документы, или перевозящим лиц с инвалидностью.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.
Правоохранители сообщили, что они активно привлекают к ответственности водителей, покидающих свои автомобили на таких местах. Патрульные проводят профилактические беседы с нарушителями и составляют административные материалы.
Водителям напомнят, что за остановку или стоянку транспортного средства на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.
"Будьте взаимовежливы и не нарушайте Правила дорожного движения", - призвали в полиции.
Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф может быть наложен за:
- Остановка транспортного средства на местах, где остановка разрешена только водителям с инвалидностью или перевозящим их.
- Стоянку автомобиля на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, кроме случаев вынужденной стоянки.
- Создание препятствий водителям с инвалидностью при остановке или стоянке их транспортных средств.
- Неправомерное использование знака "Водитель с инвалидностью" на транспортном средстве.
Такие правонарушения могут привести к штрафу в размере от 60 до 100 тысяч рублей, то есть от 1020 до 1700 гривен.
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