Правоохранители сообщили, что они активно привлекают к ответственности украинцев.

В Украине парковать транспортные средства на определенных местах разрешается только водителям, имеющим соответствующие документы, или перевозящим лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Правоохранители сообщили, что они активно привлекают к ответственности водителей, покидающих свои автомобили на таких местах. Патрульные проводят профилактические беседы с нарушителями и составляют административные материалы.

Водителям напомнят, что за остановку или стоянку транспортного средства на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.

"Будьте взаимовежливы и не нарушайте Правила дорожного движения", - призвали в полиции.

Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф может быть наложен за:

Остановка транспортного средства на местах, где остановка разрешена только водителям с инвалидностью или перевозящим их.

Стоянку автомобиля на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, кроме случаев вынужденной стоянки.

Создание препятствий водителям с инвалидностью при остановке или стоянке их транспортных средств.

Неправомерное использование знака "Водитель с инвалидностью" на транспортном средстве.

Такие правонарушения могут привести к штрафу в размере от 60 до 100 тысяч рублей, то есть от 1020 до 1700 гривен.

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