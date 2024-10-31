Комнатные растения добавляют красоту и частичку природы в наши дома, поэтому важно знать, как ухаживать за комнатными растениями в ноябре.

В ноябре уход за комнатными растениями может стать более сложным из-за сокращения светового дня, более низких температур и более сухого воздуха.

Чтобы обеспечить благополучие и жизнеспособность ваших комнатных растений в течение зимнего сезона, крайне важно понимать их особые потребности и вносить соответствующие коррективы.

Как ухаживать за комнатными растениями в ноябре?

Комнатные растения, которые летом находились на террасе, необходимо вернуть в помещение до того, как температура понизится.

Подумайте об уровнях естественного освещения для комнатных растений в ноябре, поскольку дни становятся короче.

Где это возможно, переместите комнатные растения в более светлые части дома. Это поможет им извлечь пользу из яркого, отфильтрованного солнечного света.

Также пришло время уменьшить подкормку , поскольку комнатные растения следует подкармливать только в период их активного роста — то есть с марта по октябрь.

Еще одним приоритетом является избавление листьев комнатных растений от слоев пыли. Это не только выглядит неприглядно, но и пыль препятствует фотосинтезу.

Используйте влажную ткань для комнатных растений (или влажный кусок ваты для более мелких, тонких листьев), чтобы вытереть пыль. Поддерживайте нижнюю часть листа рукой во время чистки, чтобы не повредить его.

Источник: gardenhealth.

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