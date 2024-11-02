Так же, как мы носим теплые пальто и шарфы зимой, наши теплицы нуждаются в аналогичной подготовке к зиме.

Чтобы сохранить тепло в теплице зимой, необходимо соблюдать несколько шагов, которые позволят обеспечить эффективное использование и сохранение тепла.

Как подготовить теплицу к зиме:

Для начала, чтобы подготовить теплицу к зиме нужно сократить потери тепла внутри теплицы. Это можно сделать с помощью изоляционных материалов, таких как пенопластовые плиты или двухслойные пластиковые пленки.

Эти материалы действуют как дополнительный слой изоляции, предотвращая утечку тепла изнутри в более холодную внешнюю среду.

Помимо предотвращения потери тепла из теплицы, также важно эффективно улавливать, хранить и генерировать тепло. Например, в течение дня открывающиеся затеняющие полотна позволяют растениям и почве внутри теплицы поглощать тепло.

Для тех, у кого есть бюджет, можно использовать солнечные коллекторы. Эти системы собирают солнечный свет в течение дня, преобразуют его в тепло, а затем отдают его ночью или в холодную, пасмурную погоду, чтобы поддерживать тепло в теплице.

Кроме того, использование геотермальной энергии или систем циркуляции горячей воды также может обеспечить стабильный источник тепла для теплицы.

Не забудьте открыть изоляционные одеяла в течение дня, когда температура повышается, и солнечный свет доступен, чтобы позволить теплице поглощать солнечный свет.

В качестве альтернативы, рассмотрите возможность добавления освещения внутри теплицы, чтобы растения могли выполнять фотосинтез.

Источник: insongreen.

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