В Украине с 1 ноября 2024 г. планируется повышение цен на электроэнергию, но не для всех.

В Украине во время военного положения запрещено повышать тарифы на тепло, газ и горячую воду - в то же время электроэнергия и холодная вода не подпадают под этот запрет.

Однако с 1 ноября в Украине планируется повышение тарифов на электроэнергию, но только для определенных категорий потребителей.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 18 октября 2024 принял решение о предоставлении Украине очередного кредитного транша на сумму 1,1 млрд долларов, не требуя при этом повышения тарифов на энергоносители. Однако в обновленном Меморандуме с МВФ отмечена возможность повышения тарифов для населения, что вызывает беспокойство у украинцев.

Согласно закону №2479-ІХ от 19 августа 2022 года, во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения, поэтому его цена остается неизменной — 7,96 грн (с НДС) за 1 куб. м.

В Министерстве финансов отметили, что обновленный Меморандум по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не содержит обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители.

Однако эксперты, ознакомившись с текстом Меморандума, указывают на то, что повышение тарифов все же предполагается. В частности, Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству, обратил внимание на статью 77, где речь идет об условиях поднятия тарифов. В документе используются термины, такие как "новая методика тарифообразования" и "постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов".

"Сначала отмечалось, что повышение тарифов произойдет через полгода после окончания войны, а сейчас в Меморандуме определено, что эти изменения могут произойти и во время военных действий. Я делаю такие выводы из документа, что нас уже в 2025 году ожидают повышения тарифов на газ , электроэнергию, распределение газа, а за ним, конечно, потянутся и услуги теплоэнерго и тому подобное", - сказал Попенко.

В Украине с 1 ноября 2024 г. планируется повышение цен на электроэнергию для бизнеса, но это не повлияет на бытовых потребителей.

В Украине установлен общий тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн за кВт*ч.

С 1 октября по 30 апреля 2025 года для потребителей, использующих электроотопление, будут действовать следующие тарифы:

Для потребления до 2 тыс. кВтч в месяц - 2,64 грн за кВтч на весь объем электроэнергии.

Для потребления свыше 2 тыс. кВтч в месяц — 4,32 грн за кВтч на весь объем потребленной электроэнергии.

Также продолжают действовать тарифные коэффициенты для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков: ночью, с 23:00 до 07:00, когда нагрузка на энергосистему меньше, тариф снижается на 50%, что составляет 2,16 грн за кВт*ч.

В то же время бизнесу, вероятно, скоро придется платить больше за электроэнергию. Если Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердит новое постановление, тарифы для бизнеса могут возрасти. В частности, на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке предлагается повысить предельные цены на электроэнергию в период с 11:00 до 17:00. Если 1 МВт-ч стоит 5600 грн, планируется повысить эту цену до 6900 грн, выровняв ее до уровня утреннего пика.

Источник: Фокус.

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