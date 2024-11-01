Узнайтк, как хранить морковь в квартире, чтобы она прослужила несколько месяцев.
Как лучше всего хранить морковь? При правильном хранении морковь может храниться в холодильнике до двух-трех месяцев.
Если вы выращиваете морковь самостоятельно или покупаете ее свежей на фермерском рынке, немедленно положите ее в пакет и храните в холодильнике в квартире.
Избегайте воздействия солнечного света или воздуха, которые могут привести к ухудшению качества моркови в квартире.
Чтобы хранить морковь в холодильнике в квартире в течение длительного периода времени (например, более трех дней), наиболее эффективно хранить морковь в герметичном пакете с застежкой или вакуумном пакете.
Герметичность пакета помогает контролировать влажность (холодильники, как правило, создают сухие условия, что приводит к обезвоживанию продуктов).
При хранении моркови в квартире держите ее подальше от овощей и фруктов, таких как яблоки, груши, спелые бананы и т. д., которые выделяют газ этилен.
В растениях этилен действует как гормон и ускоряет созревание фруктов, а в случае с морковью он приводит к их быстрой порче и горькому вкусу, производя вещество, называемое изокумарином .
Некоторые также рекомендуют хранить морковь в миске (или герметичном контейнере) с чистой фильтрованной водой в холодильнике. Воду нужно менять ежедневно, и морковь будет храниться до недели, но по истечении этого срока морковь легко сгнивает.
Источник: food52.
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