Далее вы найдете лучшие советы опытных хозяек по сохранению свежести моркови в квартире.

Узнайтк, как хранить морковь в квартире, чтобы она прослужила несколько месяцев.

Как лучше всего хранить морковь? При правильном хранении морковь может храниться в холодильнике до двух-трех месяцев.

Если вы выращиваете морковь самостоятельно или покупаете ее свежей на фермерском рынке, немедленно положите ее в пакет и храните в холодильнике в квартире.

Избегайте воздействия солнечного света или воздуха, которые могут привести к ухудшению качества моркови в квартире.

Чтобы хранить морковь в холодильнике в квартире в течение длительного периода времени (например, более трех дней), наиболее эффективно хранить морковь в герметичном пакете с застежкой или вакуумном пакете.

Герметичность пакета помогает контролировать влажность (холодильники, как правило, создают сухие условия, что приводит к обезвоживанию продуктов).

При хранении моркови в квартире держите ее подальше от овощей и фруктов, таких как яблоки, груши, спелые бананы и т. д., которые выделяют газ этилен.

В растениях этилен действует как гормон и ускоряет созревание фруктов, а в случае с морковью он приводит к их быстрой порче и горькому вкусу, производя вещество, называемое изокумарином .

Некоторые также рекомендуют хранить морковь в миске (или герметичном контейнере) с чистой фильтрованной водой в холодильнике. Воду нужно менять ежедневно, и морковь будет храниться до недели, но по истечении этого срока морковь легко сгнивает.

Источник: food52.

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