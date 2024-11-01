Наступил ноябрь, и в воздухе заметно похолодало, поэтому пришло время подумать, как защитить стволы деревьев от грызунов на зиму.
С нежеланием холодного сезона уйти, грызуны продолжают искать ложе и доску, что нехорошо для ваших растений.
Вы, возможно, уже видели доказательства того, что они грызут основание некоторых небольших деревьев.
К сожалению, с осени по весну грызунов, а именно луговые мыши любят дополнять свой рацион из трав и злаков корой деревьев из вашего сада.
Первая линия обороны — сделать ваш двор негостеприимным для луговых мышей, подстригая газон как можно позже и как можно тщательнее.
Цилиндры из сетки бумажная обертка или пластиковые защитные ограждения для деревьев обеспечивают хорошую защиту от грызунов на зиму.
Грызуны — вегетарианцы, поэтому их также отпугивает кора, окрашенная разбавленной смесью белой латексной краски и костной муки.
Борьба с грызунами, поедающими кору, на этом не заканчивается. Солома, листья и другие органические мульчи полезны для почвы и растений, но также обеспечивают уютное жилье для мышей.
Поэтому не разбрасывайте эти мульчи, пока мыши не найдут другие места для зимовки. И никогда не насыпайте мульчу прямо у ствола дерева, иначе вы дадите грызунам легкую еду и жилье.
Источник: greenhousecanada.
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