Узнайте, как защитить стволы деревьев от грызунов на зиму, за которыми вы ухаживали в течение вегетационного периода, от грызунов.

Наступил ноябрь, и в воздухе заметно похолодало, поэтому пришло время подумать, как защитить стволы деревьев от грызунов на зиму.

С нежеланием холодного сезона уйти, грызуны продолжают искать ложе и доску, что нехорошо для ваших растений.

Вы, возможно, уже видели доказательства того, что они грызут основание некоторых небольших деревьев.

К сожалению, с осени по весну грызунов, а именно луговые мыши любят дополнять свой рацион из трав и злаков корой деревьев из вашего сада.

Первая линия обороны — сделать ваш двор негостеприимным для луговых мышей, подстригая газон как можно позже и как можно тщательнее.

Цилиндры из сетки бумажная обертка или пластиковые защитные ограждения для деревьев обеспечивают хорошую защиту от грызунов на зиму.

Грызуны — вегетарианцы, поэтому их также отпугивает кора, окрашенная разбавленной смесью белой латексной краски и костной муки.

Борьба с грызунами, поедающими кору, на этом не заканчивается. Солома, листья и другие органические мульчи полезны для почвы и растений, но также обеспечивают уютное жилье для мышей.

Поэтому не разбрасывайте эти мульчи, пока мыши не найдут другие места для зимовки. И никогда не насыпайте мульчу прямо у ствола дерева, иначе вы дадите грызунам легкую еду и жилье.

Источник: greenhousecanada.

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