Как хранить лук, чтобы он прослужил дольше, хозяйки поделились хитростями, которые помогут вам наслаждаться этим овощем даже зимой.

У опытных хозяек есть несколько полезных советов по хранению различных видов лука разными способами, чтобы вы могли наслаждаться этим овощем как можно дольше.

Вы можете хранить лук в холодильнике, где он будет храниться дольше, чем на прилавке.

Однако имейте в виду, что лук впитывает влагу, поэтому он может изменить текстуру, немного размягчившись. Лук также, скорее всего, пролежит неделю или две в холодильнике вместо одного или нескольких месяцев в подвале или кладовой.

Где бы вы ни хранили лук, убедитесь, что он хорошо проветривается.

Популярный трюк — хранить лук в чистой паре чулок или колготок. Поместите одну луковицу в ступню первой штанины и завяжите чулок узлом, чтобы закрепить ее на месте.

Добавьте еще одну луковицу и еще один узел, и так далее, и тому подобное.

Повторите то же самое с другой штаниной. Теперь вы можете повесить их в подходящем месте, и они останутся сухими и проветриваемыми!

При правильном хранении лук может храниться месяцами. Обязательно удалите все, что, по-видимому, портится, поскольку это приведет к тому, что остальные также начнут портиться.

Рекомендуется не хранить лук с картофелем или другими видами продуктов, так как они имеют тенденцию выделять влагу.

Лук впитает ее и начнет портиться. Еще одна веская причина хранить их отдельно? Лук довольно острый, и некоторые фрукты и овощи могут перенять запах и вкус лука.

Источник: countryliving.

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