Позвольте неограниченному росту в течение сезона роста винограда, а в январе обрежьте все, кроме одного длинного побега, растущего из главного стебля.

Гроздья вырастут на новых побегах из этого годовалого стебля, однао важно знать, как подготовить виноград к зиме.

Удаление всех цветов в течение первых двух лет после посадки винограда будет способствовать более сильному росту стеблей.

Как подготовить виноград к зиме:

Зимой виноград будет находиться в состоянии покоя и без листьев, а ее верхушка покроется воском. Он нужен для защиты прививки, поэтому его не следует удалять, он отпадет естественным образом по мере роста виноградной лозы.

Лоза винограда может прибыть «с корневой обмоткой». Садоводы рекомендуют аккуратно обмотать корневой ком влажным мхом, обернули его в пластик, чтобы сохранить влагу, и поместили в привлекательный мешочек.

Растение винограда с корневой обмоткой следует хранить на улице или в прохладном, защищенном месте, например, в сарае.

Если их держать в помещении, они запутаются и начнут рано распускать почки, что повредит молодое растение винограда. Когда пройдут последние заморозки, мох и пластиковую обертку можно будет удалить перед посадкой.

Виноградные лозы выносливы, но могут потребовать некоторой защиты от зимних осадков в течение первых нескольких лет.

В сильный снегопад или особенно суровую зимнюю погоду даже укоренившиеся лозы винограда могут быть повреждены, но их легко защитить, обернув мешковиной или флисом.

Источник: glut.

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