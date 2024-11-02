Старые купюры пока остаются законным платежным средством, но их постепенно заменят новыми банкнотами с улучшенным дизайном и защитой.

В 2024 году Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал существенные изменения в гривне, в том числе изъятие из оборота нескольких банкнот разных номиналов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ . Там также показали, как выглядят купюры, которые навсегда извлекут из обращения в 2024 году.

Национальный банк Украины с начала года объявил об изъятии сразу нескольких банкнот гривны, которые заменят на купюры нового поколения. Регулятор стремится изъять банкноты, обращенные в 17 – 21 год. Центробанк делает это для повышения качества наличной валюты в обращении.

В Нацбанке подчеркнули, что важно, чтобы наличные деньги были надежными и качественными. Удаление банкнот старого образца поможет улучшить защиту и общее качество оставшихся в обращении денег.

Старые купюры не станут недействительными – они останутся законным платежным средством. В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен.

С 1 августа 2024 года НБУ приступит к изъятию банкнот номиналом 500 гривен старого образца, выпущенных в 2003–2007 годах, заменяя их на купюры с новым дизайном и улучшенными элементами защиты.

1 ноября также начнется процесс изъятия купюр номиналом в 50 и 200 гривен, выпущенных в тот же период. Теперь во время расчетов в финансовых учреждениях и магазинах украинцы будут получать только новые банкноты, выпущенные после 2014 года.

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