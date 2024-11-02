Режим "управляемой гибкости" останется в силе: хотя изменения курсов будут частыми и разнонаправленными, они не будут катастрофическими.

Интервенции Национального банка Украины (НБУ) помогут избежать ажиотажа и паники, хотя коридоры допустимых колебаний валютного курса несколько повысятся.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой. Он рассказал, что в ноябре на валютном рынке Украины ожидается относительно стабильная ситуация.

Он отметил, что новые границы для межбанковского курса будут составлять 41,2-41,8 грн за доллар и 45,3-47,3 грн за евро, а на наличном рынке - 41,3-42 грн за доллар и 45,5- 47,8 грн за евро.

Лесной заверил, что режим "управляемой гибкости" останется в силе: хотя изменения курсов будут частыми и разнонаправленными, они не будут катастрофическими и будут происходить в рамках системы валютных колебаний, возникающих из-за этого режима.

По его прогнозам реальный коридор колебаний доллара составит 41,5-41,9 грн. Это означает, что курс может приблизиться к отметке 42 гривны, которая является макропрогнозом на конец года.

В конце ноября может быть сформирован окончательный курс доллара на 2024 год. Однако пока трудно учесть все факторы, которые могут повлиять на укрепление или ослабление гривны, поскольку остаются неопределенными вопросы объема макрофинансовой помощи на 2025 год, бюджетного курса доллара и последствий зимних вызовов.

Лесной подытожил, что, хотя год подходит к концу, пока нет предпосылок для резких валютных изменений или непредсказуемых потрясений.

Источник: РБК-Украина.

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