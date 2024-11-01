От сморщенной моркови до вялого салата — нет ничего приятного в том, что холодильник полон испорченной еды, поэтому важно знать, как хранить в квартире овощи.

Так как же избежать этого основного источника пищевых отходов в доме, узнайте, как хранить в квартире овощи.

Как хранить в квартире овощи, для начала используйте контейнеры для хранения продуктов.

Контейнеры для хранения продуктов питания — это отличная инвестиция для тех, кто любит держать еду на виду.

Они также помогают дольше сохранять еду свежей в герметичных контейнерах.

Когда вы постоянно роетесь в сумках, вам захочется использовать штабелируемые контейнеры, чтобы еда была более организованной и доступной.

Используйте пакеты для заморозки и для хранения в квартире овощей. Пакеты для заморозки отлично подходят для хранения продуктов в холодильнике или морозильнике.

Когда вы покупаете овощи, требующие заморозки, вы должны положить их в пакеты с застежкой Ziploc, чтобы они могли храниться дольше, оставаясь свежими в квартире.

Купите разделители для ящиков, чтобы хранить в квартире овощи. Разделители ящиков также являются отличным способом расширить и организовать пространство внутри кухонных ящиков.

Независимо от того, храните ли вы овощи, кухонные принадлежности, бумажные изделия или другие принадлежности, разделители ящиков предоставят вам практичные организационные приемы, которые сохранят чистоту и порядок.

Напишите все и укажите дату, если вы храните в квартире овощи. Всякий раз, когда вы храните еду в пищевых контейнерах или пакетах Ziploc, вы захотите правильно маркировать их с указанием типа еды и даты.

Источник: abc.net.au.

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