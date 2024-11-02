Украинцев поставили перед фактом, что с 1 ноября будут действовать новые правила и штрафы.

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые ограничения скорости для всех водителей – за нарушение украинцам светит штраф.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель начальника патрульной полиции Алексея Белошицкого.

По информации заместителя начальника патрульной полиции Алексея Белошицкого, максимальная скорость будет унифицирована во всех городах.

Ранее на некоторых участках дорог в городских районах разрешалось движение со скоростью до 80 км/ч. Однако с наступлением холодов и ухудшением дорожных условий новое ограничение для всех населенных пунктов составит 50 км/ч.

Водителям, нарушающим новые правила, грозят штрафы: 340 грн за превышение скорости на 20-50 км/ч и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.

В городах, таких как Киев и Днепр, ранее на определенных участках была разрешена скорость выше 50 км/ч, но теперь эти зоны также будут подвергаться новым ограничениям с обновленными знаками.

Водители, получившие штраф, имеют право его обжаловать. Если патрульный не объяснил водителю его права при выписке штрафа, это может стать основанием для обжалования и потенциальной отмены штрафа независимо от вины водителя.

Это обеспечивает водителям процессуальные гарантии для справедливого разбирательства во время принудительного взыскания.

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