С 1 ноября в Украине вступают в силу новые ограничения скорости для всех водителей – за нарушение украинцам светит штраф.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель начальника патрульной полиции Алексея Белошицкого.

авто, транспорт, пробки

По информации заместителя начальника патрульной полиции Алексея Белошицкого, максимальная скорость будет унифицирована во всех городах.

Ранее на некоторых участках дорог в городских районах разрешалось движение со скоростью до 80 км/ч. Однако с наступлением холодов и ухудшением дорожных условий новое ограничение для всех населенных пунктов составит 50 км/ч.

Водителям, нарушающим новые правила, грозят штрафы: 340 грн за превышение скорости на 20-50 км/ч и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.

В городах, таких как Киев и Днепр, ранее на определенных участках была разрешена скорость выше 50 км/ч, но теперь эти зоны также будут подвергаться новым ограничениям с обновленными знаками.

полиция, штраф

Водители, получившие штраф, имеют право его обжаловать. Если патрульный не объяснил водителю его права при выписке штрафа, это может стать основанием для обжалования и потенциальной отмены штрафа независимо от вины водителя.

Это обеспечивает водителям процессуальные гарантии для справедливого разбирательства во время принудительного взыскания.

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