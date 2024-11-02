Клиенты Нафтогаза массово жалуются на некорректные суммы в платежках, и компания рекомендует решать вопросы с облгазами.

Пользователи "Нафтогаза" жалуются на неверные суммы в коммунальных платежках - представители компании объясняют, что все вопросы по объемам потребления газа следует решать с облгазами.

Жалобы на неправильные начисления оставляют пользователи под одним из сообщений на странице Нафтогаз в соцсетях.

Например, житель Хмельницкой области, регулярно сообщающий показатели своего счетчика, продолжает получать счета с неверными суммами. Похожая ситуация наблюдается у жительницы Черновицкой области.

"Ежемесячно своевременно подаем показания газового счетчика, своевременно платим за распределение потребленного газа. А получили счета с некорректно начисленными платежами за транспортировку газа. Из-за этого и еще перекрыто газоснабжение, да еще в отопительный период?", - говорится в комментарии.

В Нафтогазе подчеркивают, что все жалобы по учету и начислению объемов газа следует адресовать операторам газораспределительных сетей (ГРМ), которые несут ответственность за эти процессы.

"Газоснабжающая компания 'Нафтогаз Украины' выполняет функцию поставщика и не занимается учетом потребляемого газа. Все расчеты производятся именно операторами ГРМ", – отметили в компании.

Также в Нафтогазе объяснили, что компания предоставляет услуги для удобной передачи показателей счетчиков, которые затем посылаются оператору ГРМ для определения объема потребленного газа.

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