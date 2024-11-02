Выращивание огурцов на подоконнике зимой может быть восхитительным и продуктивным занятием.

Чтобы обеспечить успешное выращивание огурцов на подоконнике, следуйте этим простым советам экспертов.

Как вырастить огурцы на подоконнике:

Солнечный свет - поставьте контейнер с огурцами на самый солнечный подоконник в доме.

Огурцы процветают при обильном освещении.

Рассмотрите возможность использования фитоламп или продленного регулярного освещения до 16 часов в день, чтобы способствовать оптимальному росту и обильному урожаю.

Выбирайте хорошо дренируемую и богатую питательными веществами почву с pH примерно 6,6–6,8.

Чтобы вырастить огурцы на подоконнике хорошо подойдут готовые субстраты из садовых центров или создайте свою собственную смесь, смешав равные части перегноя, торфа и почвы с добавлением крупного песка.

Обеспечьте дезинфекцию субстрата путем обработки его перманганатом калия.

Поддерживайте теплую среду для растений огурцов.

Чтобы вырастить огурцы на подоконнике для рассады требуется температура около +25°C, в то время как зрелые лозы могут расти при температуре +22–24°C днем ​​и +18–20°C ночью.

Поддержание температуры для выращивания огурцов на подоконнике:

Поддерживайте стабильную теплую температуру. Развитие прекращается ниже +15°С, а при +8°С растение деградирует.

Обеспечьте регулярный и равномерный полив, чтобы вырастить огурцы на подоконнике.

Правильный уровень влажности предотвращает возникновение заболеваний, связанных с сыростью.

Источник: homegarden360.

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