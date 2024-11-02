Чтобы обеспечить успешное выращивание огурцов на подоконнике, следуйте этим простым советам экспертов.
Как вырастить огурцы на подоконнике:
Солнечный свет - поставьте контейнер с огурцами на самый солнечный подоконник в доме.
Огурцы процветают при обильном освещении.
Рассмотрите возможность использования фитоламп или продленного регулярного освещения до 16 часов в день, чтобы способствовать оптимальному росту и обильному урожаю.
Выбирайте хорошо дренируемую и богатую питательными веществами почву с pH примерно 6,6–6,8.
Чтобы вырастить огурцы на подоконнике хорошо подойдут готовые субстраты из садовых центров или создайте свою собственную смесь, смешав равные части перегноя, торфа и почвы с добавлением крупного песка.
Обеспечьте дезинфекцию субстрата путем обработки его перманганатом калия.
Поддерживайте теплую среду для растений огурцов.
Чтобы вырастить огурцы на подоконнике для рассады требуется температура около +25°C, в то время как зрелые лозы могут расти при температуре +22–24°C днем и +18–20°C ночью.
Поддержание температуры для выращивания огурцов на подоконнике:
Поддерживайте стабильную теплую температуру. Развитие прекращается ниже +15°С, а при +8°С растение деградирует.
Обеспечьте регулярный и равномерный полив, чтобы вырастить огурцы на подоконнике.
Правильный уровень влажности предотвращает возникновение заболеваний, связанных с сыростью.
Источник: homegarden360.
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