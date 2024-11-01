Содоль находился в медицинском заведении для прохождения медицинской комиссии, которая была основанием для его увольнения из армии.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль , обвиняемый в выдаче "бессмысленных приказов", уволился из Вооруженных Сил Украины якобы по состоянию здоровья.

Об этом в своем Telegram сообщила народная депутат Марьяна Безугла.

Напомним, что защитник "Азовстали" Богдан Кротевич обратился в ДБР с просьбой провести расследование действий одного из высокопоставленных командиров, и хотя имени он не назвал, по данным УП, речь шла именно о генерале Содоле. Кротевич обвиняет его в том, что дурацкие приказы генерала привели к гибели большего количества бойцов, чем в случаях с действиями русских генералов. Несмотря на эти обвинения, следствие ДБР пока не было начато.

Также блогер Сергей Стерненко сообщил, что Содоль находился в медицинском заведении для прохождения медицинской комиссии, которая и послужила основанием для его увольнения из армии. Кротевич утверждает, что его заявления в ДБР остаются без внимания, а следователи не спешат вызвать его на допрос, что, по его мнению, свидетельствует о попытках скрыть дело.

Кротевич добавил, что после заявления получил слова поддержки от других военнослужащих, а также к нему обратились бойцы, готовые свидетельствовать против Содоля.

К слову, ранее Марьяна Безуглая рассказала о генеральских разборках.

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