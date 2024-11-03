Осенью сад готовят к приближающейся зиме, грядки расчищаются, овощи убираются в безопасное место, а также подкармливают домашние цветы в ноябре.

Опытные хозяйки рассказали о лучших методах, чем можно подкормить домашние цветы в ноябре.

Выбор подходящего удобрения может иметь решающее значение для успеха вашего сада и домашних цветов в ноябре.

Чем подкормить домашние цветы в ноябре:

Подкормка домашних цветов в ноябре зависят от смеси основных питательных веществ для оптимального роста и цветения.

Три основных питательных вещества — азот (N), фосфор (P) и калий (K) — играют различные роли.

Азот способствует пышной листве, фосфор укрепляет корни и стимулирует образование цветов, а калий улучшает общее здоровье растений и устойчивость к болезням.

Вегетативные процессы в домашних цветах в ноябре замедляются — им нужно меньше влаги, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность. Полив комнатных растений делают умеренным, чтобы земляной ком не накапливал влагу.

Замедление роста и переход в «‎спячку»‎ вовсе не означают, что нужно прекратить подкормку ваших домашних цветов в ноябре. Удобрения для комнатных растений осенью также нужны, но в большей степени для укрепления листьев и побегов.

С этой целью вносят удобрения с фосфором и калием, которые помогают растениям в начале переходного периода.

Одной-двух подкормок домашних цветов в ноябре будет достаточно. Осенью подкормка комнатных растений, которые зимой цвести не будут, не предполагает внесение азотных и органических удобрений.

Источник: dteliving.

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