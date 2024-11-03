Опытные хозяйки рассказали о лучших методах, чем можно подкормить домашние цветы в ноябре.
Выбор подходящего удобрения может иметь решающее значение для успеха вашего сада и домашних цветов в ноябре.
Чем подкормить домашние цветы в ноябре:
Подкормка домашних цветов в ноябре зависят от смеси основных питательных веществ для оптимального роста и цветения.
Три основных питательных вещества — азот (N), фосфор (P) и калий (K) — играют различные роли.
Азот способствует пышной листве, фосфор укрепляет корни и стимулирует образование цветов, а калий улучшает общее здоровье растений и устойчивость к болезням.
Вегетативные процессы в домашних цветах в ноябре замедляются — им нужно меньше влаги, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность. Полив комнатных растений делают умеренным, чтобы земляной ком не накапливал влагу.
Замедление роста и переход в «спячку» вовсе не означают, что нужно прекратить подкормку ваших домашних цветов в ноябре. Удобрения для комнатных растений осенью также нужны, но в большей степени для укрепления листьев и побегов.
С этой целью вносят удобрения с фосфором и калием, которые помогают растениям в начале переходного периода.
Одной-двух подкормок домашних цветов в ноябре будет достаточно. Осенью подкормка комнатных растений, которые зимой цвести не будут, не предполагает внесение азотных и органических удобрений.
Источник: dteliving.
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