Стоимость ингредиентов для борща за последний год существенно выросла.

Об этом свидетельствуют данные News.LIVE.

Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики, отметил, что цены на хлебобулочные изделия, овощи и фрукты продолжат расти из-за возможных отключений электроэнергии, влияющих на производство и хранение продуктов.

Олег Пендзин из "Экономического дискуссионного клуба" указал, что цены обычно самые низкие в августе-сентябре, но затем растут, особенно на овощах борщового набора. Снижение покупательной способности населения может привести к остановке роста цен на дорогостоящие продукты.

Аналитик Даниил Монин подчеркнул, что самые дешевые продукты, такие как хлеб и крупы, подорожают из-за повышения акцизов на топливо, что повлияет на логистические расходы. Также прогнозируется повышение цен на мясо: курятина может вырасти на 5–8%, свинина – на 10–15%, а говядина – на 8%.

Эксперты ожидают роста цен на потребительские товары осенью и зимой из-за низкого урожая и повышения тарифов на энергию.

Как изменилась цена на борщ за год

В Украине много вариантов борща, но мы рассмотрим классический рецепт. Для его приготовления требуются: 400 г свинины, 400 г картофеля, 75 г свеклы, 75 г моркови, 225 г лука, 300 г капусты, 125 мл томатной пасты, 275 мл подсолнечного масла.

Стоимость всех этих продуктов за год выросла. Больше всего подорожала капуста - на 217%, а картофель - на 154%. Только свинина осталась практически без изменений, подорожав на 2,1%. В результате, общая стоимость продуктов для борща выросла на 18%: со 123,89 грн в сентябре 2023 года до 146,09 грн в октябре 2024 года.