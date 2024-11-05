На сегодняшний день в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых около 3 миллионов получают пенсию в размере около 3 тыс. пенсионеров. грн.

В Украине размер пенсионных выплат зависит от страхового стажа, уплаченных взносов ЕСВ в Пенсионный фонд, а также от средней заработной платы.

Эта информация представлена ​​в материалах Пенсионного фонда Украины.

Специалисты подсчитывали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы, если заработная плата составляет минимальные 8 тыс. грн.

Расчет пенсии

Формула расчета пенсии в Украине остается неизменной. Размер пенсионной выплаты зависит от средней зарплаты за последние три года, стажа и суммы уплаченных страховых вкладов.

согласно законодательству, пенсия исчисляется по формуле:

Пенсия = зарплата x коэффициент страхового стажа. Коэффициент = (количество месяцев стажа x 1%)/(100% x 12). Зарплата = средняя зарплата за три года (сумма коэффициентов зарплаты/общее количество месяцев стажа, учитываемых в расчете).

Право на получение пенсии по возрасту в 2024 году имеют граждане, достигшие:

60 лет - если есть не менее 31 года страхового стажа;

63 года - имеют, если от 21 года стажа;

65 лет – если стаж составляет от 15 до 21 года.

Пенсия при минимальной зарплате

Для тех, кто получает минимальную зарплату и имеет полный страховой уровень, пенсия должна составлять не менее 40% минимальной заработной платы. За минимальную зарплату 8 тыс. грн. в 2024 году минимальная пенсия для таких граждан будет не менее 3,2 тыс. грн.

Однако правительство установило минимальную пенсию на уровне 3,37 тыс. грн.

Для граждан в возрасте 65 лет, не набравших необходимый стаж, минимальная пенсия составляет 2,725 тыс. грн.

Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" также предусматривает, что лица, выходящие на пенсию позже установленного возраста, могут претендовать на повышение пенсии.

На сегодняшний день в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых около 3 миллионов получают пенсию в размере около 3 тыс. грн.

Последние новости Украины:

Напомним, в воинской части разоблачили коррупционную схему, названы виновниками

Как сообщала Politeka, солдат приговорен к 7 годам тюрьмы.

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.