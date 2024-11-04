Женщина подчеркнула, что не передавала никому свой ПИН-код и CVV-код карты, поэтому решила обжаловать решение банка в суде.

У клиентки государственного "Ощадбанка" со счета незаконно сняли 6,5 тыс. гривен, но банк отказался вернуть эти средства – суд принял сторону клиентки.

О судебном деле идет речь в решении Калушского городского райсуда Ивано-Франковской области.

Женщина получила сообщение о списании денег, переведенных через банк в Люксембурге. Она обратилась на горячую линию, где заблокировали карточку, а также подала заявление в полицию, по которой было начато уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины.

Клиентка направила в банк письменный запрос с просьбой разъяснить ситуацию по возврату средств, но получила отказ. В ответ банк отметил, что все транзакции были проведены корректно по ее реквизитам. Женщина подчеркнула, что не передавала никому свой ПИН-код и CVV-код карты, поэтому решила обжаловать решение банка в суде.

Суд удовлетворил иск клиентки, обязав "Ощадбанк" вернуть ей незаконно списанные средства в размере 6,55 тыс. гривен. Судья отметил, что нет доказательств, что женщина способствовала потере или незаконному использованию своих персональных данных, а финансовые операции были проведены без ее ведома. Поэтому он не несет ответственности за эти транзакции.

"При таких обстоятельствах иск следует удовлетворить и взыскать с ответчика безосновательно списанные со счета средства в размере 6 551 гривны", - говорится в вердикте суда.

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