Украинцам напомнили в полиции о важном запрете на воде, за нарушение правила ожидают большие штрафы в размере 25 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

Согласно части 6 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения лицами без соответствующих прав предусмотрено:

штраф в размере 25 500 гривен, или

административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Патрульные обнаружили нарушителя на выходных во время патрулирования реки Днепр в районе села Свидивок. Общаясь с судоводителем, стражи порядка заметили признаки опьянения и предложили пройти осмотр на приборе Drager, на что он согласился. Результат обнаружил 1,41 промилле алкоголя в крови.

В итоге на мужчину составили протокол по ч. 6 ст. 130 КУоАП (управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения) и вынесли постановление по ч. 2 ст. 117 КУоАП (повторное нарушение правил пользования речными судами в течение года).

Согласно статье 117 КУоАП нарушение правил пользования малыми, спортивными судами и водными мотоциклами влечет за собой:

или предупреждение,

или штраф в размере 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (425 гривен).

Повторное совершение такого нарушения в течение года, если лицо уже было подвергнуто административному взысканию, наказывается штрафом в размере 50 тысяч рублей (850 гривен).

Кроме того, мужчина нарушил запрет на навигацию маломерными моторными судами в водоемах Черкасской области, который был введен с 30 июня 2022 года.

"Помните, что безопасность зависит от каждого из нас. Берегите себя и заботьтесь о безопасности других", - подытожили правоохранители.

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