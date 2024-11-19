В мае 2022 года Тернопольский суд признал его виновным за подобное правонарушение и назначил условное наказание.

В Хмельницкой области водитель ВСУ , пройдя курс лечения в психбольнице, не вернулся в воинскую часть и остался дома более года.

Об этом говорится в приговоре , опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

По материалам суда, водитель отдельного стрелкового батальона ОК "Запад" Дмитрий Р. осенью 2022 года лечился в психбольнице в Хмельницкой области. После завершения курса он должен был вернуться в часть 11 ноября, но этого не сделал. 14 января 2024 года его задержали дома правоохранители.

На суде Дмитрий Р. признал свою вину и объяснил, что по возвращении из Харьковской области в октябре 2022 года лечился в психбольнице в селе Скаржинцы. После выписки вернулся домой в деревню Кузьмин, где работал, поддерживая свою семью. Так продолжалось до задержания в январе 2024 года.

В этих материалах также демонстрируется, что у него семья и двое малолетних детей. В мае 2022 года Тернопольский суд признал его виновным за подобное правонарушение и назначил условное наказание.

Решение суда

Ярмолинецкий районный суд во главе с судьей Николаем Басковым признал Дмитрия Р. виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины – за самовольное оставление частей и невозвращение на службу без уважительных причин во время военного положения. Ему назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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