В украинских школах запретят разговаривать по-русски на перерывах - однако ответственность директоров школ и учителей должна быть значительной.

Об этом в интервью Алле Мазур на YouTube-канале "ТСН Неделя" заявил министр образования Оксен Лесной.

Он подчеркнул, что борющиеся против украинизации образовательной среды используют и разнообразные манипуляции. Законопроект еще пройдет там жаркие дискуссии, но принцип сам Министерство образования поддерживает.

"Образовательная среда должна способствовать успеху гражданина. Успеха гражданин не достигнет, если он не владеет свободно и уверенно если он не мыслит государственным языком без владения государственным языком ты не добьешься успеха этому государству. Нашим гражданам нужно помочь в совершенстве владеть государственным языком", - добавил Лесной. .

Министр не верит в применение репрессивных методов, насилия или запретов. Поэтому, по его мнению, штрафы не целесообразны.

"Что касается штрафов или каких-либо репрессий, я не поддерживаю эти идеи. Однако ответственность директоров школ и учителей должна быть значительной. Я верю в сознание людей, и следует отдавать себе отчет, что русский язык может служить инструментом агрессии, как это видно даже сегодня. Она является предпосылкой для введения военных действий. Учитель должен это понимать и помочь русскоязычным семьям перейти на украинский язык», — подчеркнул министр.

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