Уход за денежным деревом станет не только источником эстетического удовлетворения, но будет способствовать финансовому благополучию, что связано с его "магическими" свойствами.

Денежное дерево, или крассула, – это не просто комнатное растение, а настоящий символ достатка и благополучия.

В сюжете "Сніданку" рассказали, как заставить денежное дерево стремительно расти. Чтобы растение росло здоровым и пышным, нужно не только соблюдать определенный уход, но и вносить немного магии в этот процесс.

Выбор места . Крассула любит солнечный свет, но не горящий. Лучше всего расположить ее на восточном или западном подоконнике, где она будет получать мягкие солнечные лучи, способствующие здоровому и блестящему виду листьев. Помните, что важно периодически поворачивать растение, чтобы обеспечить равномерный рост кроны, так ведь оно не будет тянуться в одну сторону. Правильное место – это первый шаг к ее гармонии и стабильному развитию.

Полив – важный этап в уходе за денежным деревом. Летом растение нуждается больше влаги, а зимой, когда оно "отдыхает", поливать его следует реже. Чтобы проверить, нужно ли поливать, просто коснитесь почвы: если верхний слой сухой, можно добавить немного воды. Однако помните, что крассула – это суккулент, и ее корни не переносят застоя воды. Используйте горшки с дренажными отверстиями и контролируйте, чтобы вода не скапливалась.

Обрезка и формирование . Чтобы денежное дерево выглядело эстетично, важно правильно его обрезать. Обращайте внимание на рост ветвей: прищипывайте верхушки молодых побегов, чтобы предотвратить хаотический рост. Регулярная обрезка помогает укрепить ствол и сделать дерево более густым и привлекательным.

Подкормка – это небольшой толчок для роста растения. С весны до осени, во время активного роста, денежное дерево нуждается в дополнительных питательных веществах. Раз в месяц подкармливайте его комплексным удобрением для суккулентов или разбавленной органикой. Однако будьте осторожны, ведь чрезмерная подкормка может привести к вытягиванию и ослаблению ветвей.

Джерело: "Сніданок"

Последние новости:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.