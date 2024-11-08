Если посеять салат на зиму, то это обеспечивает его устойчивость к болезням и восхождение на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве.

Посеять салат под зиму – это практическое решение, позволяющее получить ранний весенний урожай.

После долгой зимы свежие зеленые листья салата будут очень полезны, ведь имеют много витаминов. Politeka расскажет, как правильно посеять салат на зиму

Как посеять салат на зиму

Время посева. Начинайте подготовку грядки в конце октября или начале ноября. Погода должна быть прохладной во избежание преждевременного прорастания.

Выбор места. Выбирайте солнечный участок, ведь салат не любит тени. Избегайте мест, где весной можно задерживаться вода. Грунт нужно перекопать на глубину штыка лопаты, а грядки сделать высокими.

Подкормка. Перед посевом почву следует укрепить навозом или компостом (примерно 1 ведро на 1 кв.м). После этого накройте грядку пленкой, чтобы подготовленный участок остался сухим.

Посев. Сеять лучше в холодную погоду, даже при первых заморозках. Заранее подготовьте легкую почву, которой будете засыпать борозды. Глубина посева – около 1,5 см.

Мульчирование. После посева утеплите грядку. Для этого подойдет лапник, хвойный осадок или смесь торфа с песком. Весной после таяния снега мульчу нужно снять.

Следование этим рекомендациям поможет вам наслаждаться ранним урожаем салата весной. Вы поймете, что посеять салат на зиму – это действительно оптимальное решение.

Источник: Sarah Raven

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