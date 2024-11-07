В компании отметили, что это значит ориентироваться на работу тех людей, которые восстанавливают поврежденную энергетику страны.

В ДТЭК объяснили украинцам свой совет "рассчитывать на себя" во время подготовки к зиме.

Это сделал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает 24 канал.

Он выразил надежду, что Украина может пройти зимний сезон без плановых отключений электроэнергии, если ситуация останется стабильной, как сейчас. По его словам, Украина способна пройти зиму без обстрелов.

Что означает совет "рассчитывать на себя" этой зимой?

В июле 2024 года Дмитрий Сахарук отметил, что часть энергоблоков удалось вернуть в работу, однако некоторые из них имеют серьезные повреждения, поэтому их восстановление требует больше времени.

Тогда, готовясь к зиме, он посоветовал украинцам "рассчитывать на себя". Сейчас он уточнил, что это значит полагаться, прежде всего, на тех, кто работает над восстановлением энергетических мощностей и подготовкой к зиме. Речь идет о добыче газа, углей, а также ремонте сетей и генераций.

По каждому украинцу Сахарук отметил, что за последние два года люди значительно подготовились, установили генераторы, приобрели батареи и другое необходимое оборудование. Украина сейчас готова к возможным блекаутам лучше, чем когда-либо.

Кстати, еще летом 2024 года чиновник призвал каждого подумать, как он лично может подготовиться к зиме, и принять соответствующие меры, чтобы пережить ее без проблем.

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