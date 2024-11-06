Представители "Укрэнерго" отметили, что с приближением зимнего периода вопрос стабильного электроснабжения становится все более важным.

Сейчас нет оснований для ввода графиков почасовых отключений электроэнергии, хотя снижение температуры в начале недели может привести к увеличению потребления электричества.

Решение об отключении будет принимать НЭК "Укрэнерго" на основе реальной ситуации в энергосистеме.

Представители "Укрэнерго" отметили, что с приближением зимнего периода вопрос стабильного электроснабжения становится все более важным. Украинские СМИ сообщили о возможности введения графиков отключений из-за прогнозируемого снижения температуры и повышения энергопотребления. Однако компания официально утверждает, что нет оснований для ограничения потребления электроэнергии.

Прогнозы на начало следующей недели указывают на существенное понижение температуры, что, вероятно, приведет к росту нагрузки на энергосистему. "Укрэнерго" уточняет, что хотя погодные условия могут повлиять на энергопотребление, это не означает автоматического введения отключений. Если возникнет необходимость, решения о графиках отключений будут приниматься специалистами "Укрэнерго" на основе тщательного анализа потребления и доступной генерации.

Компания также подчеркнула, что все прогнозы по возможному введению графиков отключений будут формироваться только после детального анализа ситуации на энергетическом рынке и уровня потребления. "Укрэнерго" совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями реализует меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы. Основные усилия направлены на предотвращение каких-либо ограничений в подаче электроэнергии для бытовых потребителей.

Компания призывает граждан не поддаваться панике и полагаться только на официальные сообщения Укрэнерго и Министерства энергетики.

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