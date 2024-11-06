При перевыпуске изменяется только номер карты, счет остается прежним, поэтому доступ к денежным средствам сохраняется.

ПриватБанк предоставил рекомендации для клиентов, у которых истекает срок действия платежных карт.

Это указано в материалах финучреждения .

Во время военного положения банк позволяет продолжать пользоваться такими картами на определенных условиях.

Согласно информации банка, срок действия всех карт автоматически продлен на период военного положения. Это означает, что карты должны функционировать без ограничений для оплаты товаров, услуг и снятия наличных денег.

Однако иногда карты с просроченным сроком действия могут не принимать к оплате. В таких случаях банк советует перевыпустить карту в одном из отделений или заказать ее онлайн с доставкой по Украине или за рубежом. При перевыпуске изменяется только номер карты, счет остается прежним, поэтому доступ к денежным средствам сохраняется.

Если средства были отправлены на карту с просроченным сроком, они засчитываются без задержек, поскольку номер счета не меняется при перевыпуске. В случае открытия новой карты с другим счетом, средства будут оставаться на старой карте.

Кроме того, в случае невозможности перевыпуска физической карты клиентам рекомендуют оформить Digital-карту в приложении "Приват24". Для этого нужно зайти в раздел "Все карты", выбрать "Добавить" и нажать "Digital карта". Digital-карта позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона и снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

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