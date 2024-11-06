ПриватБанк предоставил рекомендации для клиентов, у которых истекает срок действия платежных карт.
Это указано в материалах финучреждения .
Согласно информации банка, срок действия всех карт автоматически продлен на период военного положения. Это означает, что карты должны функционировать без ограничений для оплаты товаров, услуг и снятия наличных денег.
Однако иногда карты с просроченным сроком действия могут не принимать к оплате. В таких случаях банк советует перевыпустить карту в одном из отделений или заказать ее онлайн с доставкой по Украине или за рубежом. При перевыпуске изменяется только номер карты, счет остается прежним, поэтому доступ к денежным средствам сохраняется.
Если средства были отправлены на карту с просроченным сроком, они засчитываются без задержек, поскольку номер счета не меняется при перевыпуске. В случае открытия новой карты с другим счетом, средства будут оставаться на старой карте.
Кроме того, в случае невозможности перевыпуска физической карты клиентам рекомендуют оформить Digital-карту в приложении "Приват24". Для этого нужно зайти в раздел "Все карты", выбрать "Добавить" и нажать "Digital карта". Digital-карта позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона и снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.
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