Имбирь — идеально подходит для выращивания на подоконнике, он очень неприхотлив в уходе и любит солнечный свет.

Вы можете использовать части имбиря за раз, оставляя остальное в почве для дальнейшего роста, узнайте, как вырастить имбирь на подоконнике.

Имбирь созревает за 10 месяцев и не переносит морозов. Если вы живете в месте, где зимой становится холодно, вам лучше выращивать имбирь в горшке в помещении и выносить его на улицу летом.

Имбирь — одно из тех чудесных растений, которое хорошо растет как в полутени, так и в полной тени, что делает его идеальным для выращивания на подоконнике, где у большинства людей нет возможности видеть окна, освещаемые солнцем в течение всего дня.

Как вырастить имбирь на подоконнике, шаг за шагом:

1. Для начала замочите корень имбиря на ночь в теплой воде, чтобы подготовить его к посадке.

2. Наполните горшок очень плодородной, но хорошо дренируемой почвой.

3. Воткните корень имбиря глазком вверх в почву и засыпьте его землей на 1-2 дюйма. Хорошо полейте.

4. Поместите имбирь в место, где достаточно тепло и не попадает слишком много яркого солнечного света.

5. Поддерживайте почву для имбиря влажной, опрыскивая ее из пульверизатора или слегка полив.

6. Имбирь растет медленно, через несколько недель вы увидите ростки, выглядывающие из почвы. Продолжайте регулярно поливать имбирь, опрыскивая его из пульверизатора, и держите его в тепле.

Источник: craftsy.

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