С 1 ноября в украинских водоемах вводится осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах, который продлится до начала нерестового периода 2025 года.
Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
В настоящее время рыбалка разрешена только за пределами зимовальных ям. Зимние удочки и жерлицы всех видов могут использоваться на льду. Если же лед отсутствует, можно ловить рыбу нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами с использованием искусственной или природной приманки, при этом общее количество крючков не должно превышать 7 на одного рыбака.
Также следует помнить, что в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) запрещается использование орудий ловли с крючками, расстояние от струйки до кончика жала которых превышает 10 мм.
За нарушение этих правил могут быть наложены административные штрафы или даже уголовная ответственность, а также требования возмещения ущерба, причиненного рыбному хозяйству.
Напомним также, что согласно части 6 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения лицами без соответствующих прав предусмотрено:
- штраф в размере 25 500 гривен, или
- административный арест сроком от 10 до 15 суток.
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