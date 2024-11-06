За нарушение этих правил могут быть наложены административные штрафы или даже уголовная ответственность.

С 1 ноября в украинских водоемах вводится осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах, который продлится до начала нерестового периода 2025 года.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

В настоящее время рыбалка разрешена только за пределами зимовальных ям. Зимние удочки и жерлицы всех видов могут использоваться на льду. Если же лед отсутствует, можно ловить рыбу нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами с использованием искусственной или природной приманки, при этом общее количество крючков не должно превышать 7 на одного рыбака.

Также следует помнить, что в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) запрещается использование орудий ловли с крючками, расстояние от струйки до кончика жала которых превышает 10 мм.

За нарушение этих правил могут быть наложены административные штрафы или даже уголовная ответственность, а также требования возмещения ущерба, причиненного рыбному хозяйству.

Напомним также, что согласно части 6 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения лицами без соответствующих прав предусмотрено:

штраф в размере 25 500 гривен, или

административный арест сроком от 10 до 15 суток.

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