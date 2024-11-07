После того как она выполнила все требования Ощадбанка и обратилась в отделение, блокировка не была отменена.

Ощадбанк лишил клиентку доступа к пенсионным средствам, и после трех месяцев ожидания разблокирования женщина вынуждена была обратиться с жалобой.

Как сообщается на сайте "Минфин", летом 2024 года пенсионный счет клиентки Ощадбанка был заблокирован.

После того как она выполнила все требования банка и обратилась в отделение, блокировка не была отменена. В течение трех месяцев женщина не получала свои пенсионные выплаты.

"В июле мой счет был заблокирован. Я пришла в отделение, дала объяснения, выполнила все требования и ничего не помогло. Три месяца я не получала пенсию, ходила в отделение, звонила на линию, никто ничего не разблокировал", - рассказывает клиентка Ощадбанка.

Также клиентка Ощадбанка вспомнила, что имела кредитную карту с лимитом 2,5 тысяч гривен. Еженедельно ему поступали сообщения о задолженности, хотя она вносила оплату с другого счета. Однако даже после того, как она платила сумму, через неделю снова получала подобные сообщения о задолженности.

Из-за отсутствия изменений клиентка Ощадбанка была вынуждена перевести начисление пенсии в другой банк. Только на четвертый месяц счет был разблокирован, но он до сих пор не смог получить средства за три предыдущих месяца.

"Чтобы хоть как-то получать пенсию, я перевела ее в другой банк, и три предыдущие пенсии я от Ощадбанка не могла получить, сколько бы я ни ходила в отделение. Через 4 месяца пришло сообщение, что счет разблокирован, но я не могу снять со счета ни одной гривны", — добавила клиентка Ощадбанка.

Несмотря на то, что кредитная карта была полностью погашена, клиентка каждый день получает уведомление о задолженности. Отделение не может оказать помощь, а на горячей линии дают разные ответы, утверждая, что счет либо заблокирован, либо под арестом.

Женщина даже попыталась закрыть счет Ощадбанка, подав заявление, но и это оказалось невозможным.

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