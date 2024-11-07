Украинцев волнует важный вопрос, какими будут тарифы на газ этой зимой для простого населения, в частности, планируется ли их повышение.

На эти вопросы ответил председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев, заверив, что цены на газ для населения останутся стабильными.

По его словам, повышение тарифов на газ не планируется, и у Украины есть достаточные запасы природного газа для нормального прохождения зимнего периода. Чернышев также подчеркнул, что в настоящее время действует мораторий на изменение цен, что дополнительно стабилизирует ситуацию.

"Нефтегаз" понимает важность поддержки населения в это сложное время и продолжает работать над обеспечением страны необходимыми энергетическими ресурсами. Одновременно, по словам Чернышева, компания акцентирует внимание на необходимости повышения энергоэффективности как в быту, так и на производственном уровне.

Он также сообщил, что в этом году "Нефтегаз" увеличил добычу газа на 7%, что является значительным достижением. Общий объем добычи планируется на уровне 14,9 млрд кубометров, что позволит обеспечить газом как домохозяйства, так и предприятия, в том числе теплокоммунэнерго.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что компания активно работает над усилением мер защиты своих объектов по всей Украине, поскольку безопасность и стабильность энергетической инфраструктуры критически важны для успешного прохождения зимы.

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