Размер такой ежемесячной доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В ноябре 2024 часть пенсионеров получит дополнительную денежную выплату в размере почти 1 тыс. грн.

Такая норма предусмотрена украинским законодательством .

Эта выплата предусмотрена для граждан, отвечающих определенным критериям. Выплаты регулируются Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц», а также постановлением правительства, которое делает доплату ежемесячным.

Для получения надбавки к пенсии человек должен достичь 80-летнего возраста, проживать самостоятельно, нуждаться в регулярном уходе через состояние здоровья и получать пенсию по возрасту. Пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, права на такую ​​доплату не имеют, а необходимость постороннего обслуживания должна быть подтверждена медицинскими справками.

Размер такой ежемесячной доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С начала года прожиточный минимум вырос до 2361 грн, и сумма доплаты увеличилась до 944,4 грн, а в ноябре она осталась на этом уровне.

Для оформления доплаты гражданам необходимо подать заявление и соответствующие документы: заключение медицинской комиссии, подтверждающей оказание помощи, паспорт гражданина Украины, идентификационный номер налогоплательщика, а также справка из Пенсионного фонда о том, что они не получают доплату за обслуживание.

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