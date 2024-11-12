При увольнении работник имеет право на компенсацию всего за два вида отпусков.

В Украине каждый работник имеет право на компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска , предоставляемого для восстановления сил и отдыха.

Об этом сообщает "Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда"

Продолжительность основного годового отпуска составляет не менее 24 календарных дней за полный отработанный год.

Компенсация за неиспользованные дни отпуска обязательна в соответствии со статьей 24 Закона Украины об отпусках и статьей 83 Кодекса законов о труде. При увольнении работник имеет право на компенсацию только за два вида отпусков. Во-первых, это неиспользованные дни ежегодного отпуска, включающие в себя основной отпуск, дополнительный отпуск за особые условия труда, дополнительный отпуск за работу во вредных или тяжелых условиях, а также другие виды дополнительных отпусков, таких как отпуск за стаж в местном самоуправлении или государственной службе. .

Во-вторых, компенсацию можно получить за отпуск родителям, имеющим детей или совершеннолетних детей с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, регулируемой статьей 19 Закона об отпуске. Все остальные виды отпусков не подлежат компенсации при увольнении. Однако перед увольнением работник может иметь такие отпуска, как "боевой" или "чернобыльский", в соответствии со статьей 3 Закона об отпусках. Если работник увольняется за нарушение трудовой дисциплины, он не имеет права на использование отпуска перед расторжением трудового договора.

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