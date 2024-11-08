Нарушителям требования в Украине могут угрожать большими штрафами от 8 500 до 68 000 грн.

В Украине появилось предложение запретить гражданам разводить и продавать домашних животных во время военного положения и в течение 5 лет после его завершения.

Эта инициатива была обнародована 31 октября 2024 года на сайте электронных петиций Кабинета Министров. За нарушение этого запрета предлагают вводить штрафы. По состоянию на 6 ноября петиция набрала всего 130 подписей из необходимых 25 тысяч.

Автор петиции предлагает запретить разведение и продажу животных на период действия военного положения и еще в течение 5 лет после его завершения. Нарушителям этого требования могут угрожать штрафы от 8500 до 68000 грн.

Интересно, что похожая петиция была подана еще в июне 2022 года. Тогда автор предложил внести изменения в закон "О защите животных от жестокого обращения", в частности:

дополнить статью 22 запретом на разведение и продажу животных на период военного положения и 5 лет после его завершения;

дополнить статью 8 запретом на разведение и продажу диких животных.

В отношении санкций автор петиции предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в частности дополнить статью 154-1 штрафом в размере от 500 до 1 000 тысяч рублей и конфискацией животных. Эта петиция набрала 4348 голосов.

Сейчас действуют такие штрафы за жестокое обращение с животными, определенные в Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Согласно статье 89 настоящего кодекса, владельцам животных угрожают следующие санкции:

За издевательства, вызвавшие физическую боль, но не повлекшие телесные повреждения, — штраф от 3 400 до 5 100 грн.

За жестокое обращение с двумя или более животными или совершенное группой лиц - штраф от 5100 до 8500 грн, или административный арест на срок до 15 дней с конфискацией животных.

За нарушение правил транспортировки животных (что также квалифицируется как издевательство) - штраф от 3100 до 5950 грн.

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